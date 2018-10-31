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Мурманская область. Арктика31.10.18 09:40

Подъём затонувшего в Мурманске плавучего дока займёт несколько месяцев – Вячеслав Попов

Подъём затонувшего в Мурманске плавучего дока займет несколько месяцев. Как сообщает «Интерфакс», экс-командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов уверен, что затонувший в Мурманске док ПД-50 необходимо поднять, однако операция может занять несколько месяцев.

«Поднимать, конечно, надо. Я уверен, что его будут поднимать. Если говорить о подъёме, то это будет измеряться месяцами», - сказал Попов, который возглавлял Северный флот в 1999-2001 годах, а в 2002-2011 годах занимал пост сенатора от Мурманской области.

По словам адмирала, точные сроки восстановления работоспособности дока назвать сложно из-за серьёзного характера повреждений. «Затопление помещений имеет очень серьезные последствия», - пояснил Попов.

Ранее глава Объединенной Судостроительной корпорации Алексей Рахманов заявил, что вопрос целесообразности подъёма затонувшего дока ещё не решён из-за дороговизны и сложности мероприятия: плавучий док имел водоизмещение 80 тысяч тонн.

Напормним, плавучий док затонул при выходе из него тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» на АО «82 судоремонтный завод» в ночь на 30 октября. Во время инцидента упали два башенных крана, один из которых проделал дыру в обшивке крейсера размером 4х5 метров, ущерб подсчитывается.

В ОСК заявили, что в настоящее время специалисты центра судоремонта «Звездочка» проводят детальный осмотр крейсера. «Плановая доковая операция по спуску «Адмирала Кузнецова» на воду, которую проводил подрядчик - 82 судоремонтный завод - прошла аварийно. Тем не менее, корабль штатно встал на воду и был отбуксирован на 35-й судоремонтный завод, где продолжатся работы по его модернизации. «Адмирал Кузнецов» ошвартовался у причала 35 СРЗ», - сказал представитель ОСК.

По факту ЧП на плавдоке возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Как заявили в СКР, четверо работников извлечены из воды с признаками обморожения, один считается пропавшим без вести.

 

 

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