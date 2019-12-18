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Мурманская область. Арктика18.12.19 16:18

Подготовка к новогодним праздникам под контролем ОНФ

Активисты Общероссийского народного фронта в Мурманской области приняли участие в проверке работ по установке ледяных горок в Мурманске совместно с заказчиком – МАУК «Мурманские городские парки и скверы».

– Подрядная организация, взявшая на себя обязательства по строительству ледяных горок, не уложилась в четко обозначенные сроки сдачи объектов, а теперь распространяет недостоверную информацию, говоря о «саботаже» приёмки работ, – рассказал директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы», депутат Совета депутатов города Мурманска Александр Накай. 

Традиционно в зимние праздники мурманчан радуют ледяные горки и скульптуры, расположенные во всех округах заполярной столицы. В прошлые годы подрядчики выполняли работы качественно и в срок. В этом году по результатам торгов победителем стало ООО «АйЭс», предложившее лучшие условия исполнения договоров, а именно наименьшую цену и кратчайшие сроки выполнения работ.

Однако уже после подписания договора, исполнитель пытался изменить техническое задание. Так, например, подрядчик просил уменьшить ширину скатов, что недопустимо, так как это влияет, в первую очередь, на безопасность горок.

Попытки оправдать срыв сроков погодными условиями неуместны. Потепление не может быть веской причиной задержки, так как на момент приёмки работ не были выстроены даже деревянные каркасы на Пяти Углах и проспекте Кольском, 101.

Факты невыполнения работ в полном объёме и нарушения сроков были оформлены актами и зафиксированы фотоматериалами.

– Мы готовим документы в правоохранительные органы по вопросу распространения недостоверных данных подрядчиком в СМИ, – сказал Александр Накай. – Мы сделаем всё возможное, чтобы к новогодним праздникам горки были установлены в таком виде, как это должно быть.

Осмотрели объекты, изучили документацию и представители ОНФ, позиция общественников однозначна.

– Призываю подрядчика выполнить взятые на себя обязательства качественно, в полном объёме и не лишать детей праздника, – подчеркнул глава регионального исполкома ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич. – Все возникшие претензии необходимо разрешать в судебном порядке после сдачи объектов.

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