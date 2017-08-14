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Мурманская область. Арктика14.08.17 17:10

Подготовка к отопительному периоду в Заполярном, Печенге и ЗАТО Заозёрск проходит в штатном режиме

Сегодня губернатор Марина Ковтун начала оперативное совещание с наиболее актуальной темы – подготовки к отопительному сезону. О результатах работы выездных заседаний профильной межведомственной комиссии в Заполярном, Печенге и ЗАТО Заозёрск доложил министр энергетики и ЖКХ Владимир Гноевский.

Он сообщил, что подготовка к отопительному периоду в этих муниципальных образованиях проходит в штатном режиме и особых опасений не вызывает. Параллельно идёт оформление паспортов готовности. В ходе выездного заседания в ЗАТО Заозёрск, которое провёл заместитель губернатора Евгений Никора, выработан механизм финансирования капитального ремонта двух котлов, а также участка теплосетей.

Подробности подготовки к отопительному сезону в режиме видеосвязи сообщили руководители администраций города Заполярного Андрей Кузнецов и Печенгского района Эдуард Затона, в целом подтвердив оценку ситуации, данную министром. Глава администрации ЗАТО Заозёрск Валерий Урошлев также сообщил, что работы идут по плану.

Глава региона отметила, что область готова оказать помощь муниципалитетам, особенно там, где возникают сложности в связи с передачей в муниципальную собственность имущества Минобороны, как это происходит в Заозёрске.

«Напоминаю всем главам муниципальных образований о необходимости не только проведения ремонтных работ, но и своевременного оформления документов для получения паспортов готовности», – подчеркнула Марина Ковтун.

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