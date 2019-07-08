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Мурманская область. Арктика08.07.19 13:02

Подготовка к зиме в Мурманской области идёт по графику

Подготовка к отопительному периоду в Мурманской области на сегодняшний день идёт в рамках составленного графика, сообщил в понедельник на оперативном совещании в правительстве региона заместитель губернатора Евгений Никора.

Все предприятия ЖКХ и ресурсоснабжающие организации работают по плану. Опрессовки теплосетей после отключения теплоснабжения на лето проведены, повторная волна опрессовок, как обычно, пройдёт после завершения ремонтных работ, перед началом нового отопительного сезона.

Из областного бюджета на погашение убытков теплоэнергетикам в первом полугодии 2019 года выделено 4,4 млрд рублей. 93 млн рублей составляет субсидия муниципалитетам на текущий ремонт инфраструктуры теплоснабжения.

На особом контроле правительство держит ситуацию в Оленегорске, где есть сложности с формированием нормативного запаса угля на предприятии «Оленегорские тепловые сети». Проблема в данный момент решается совместными усилиями предприятия, городской и областной власти.

По поручению врио губернатора Мурманской области  в этом году в качестве пилотного проекта в ряде многоквартирных домов будет внедрена система автоматического погодного регулирования теплоснабжения. Это 11 домов в Ковдоре, по четыре в Полярных Зорях и Мурманске.

Кроме того, в муниципалитетах созданы рабочие группы, задача которых – обследовать дома, в которых возникли самые высокие начисления за отопление. До 22 июля причины корректировок платы должны быть выяснены. Всем собственникам жилья, получившим квитанции с переплатой, произведены перерасчёты, отдельные жалобы проверяются.

Особая ситуация сложилась в ЗАТО Видяево. Там, как сообщила начальник Госжилинспекции Мурманской области Алёна Кузнецова, переплата связана с выводом приборов учёта теплоэнергии на поверку. Фактически счётчики в домах месяцами не работали, и плата жильцам начислялась по нормативу.

В связи с этим Евгению Никоре поручено  совместно с муниципальными образованиями и профильными ведомствами до конца недели найти эффективное решение проблемы.

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