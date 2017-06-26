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Мурманская область. Арктика26.06.17 13:09

Подготовка к зиме жилфонда военных гарнизонов вызывает опасения региональных властей

В продолжение темы ЖКХ на оперативном совещании в правительстве Мурманской области рассмотрели вопрос работы управляющих компаний в военных гарнизонах. «Нам поступают многочисленные обращения граждан на плохое техническое состояние домов, находящихся в управлении «Главного Управления Жилищным Фондом». Я лично встречалась с жителями посёлков Печенгского района. К сожалению, и по итогам этих встреч, и по информации ГЖИ текущее состояние жилфонда, находящегося в управлении «ГУЖФ», и его подготовка к зиме вызывает большое опасение», – подчеркнула глава региона.

Руководитель Государственной жилищной инспекцией Мурманской области Алёна Кузнецова доложила, что только с начала 2017 года ведомством проведено 26 внеплановых проверок в отношении ООО «ГУЖФ». Выявлено более 80 нарушений лицензионных требований относительно ненадлежащего содержания и ремонта общего имущества многоквартирных домов, а также расчета размера платы за жилое помещение и коммунальные услуги. В целях устранения выявленных нарушений ООО «ГУЖФ» направлено 20 предписаний. По фактам неисполнения требований предписаний инспекцией за 2017 год составлено и направлено 10 протоколов. Также ООО «ГУЖФ» привлечено к административной ответственности по 18 материалам, направленным в инспекцию военной прокуратурой.

«В связи с поступлением обращения главы гп.Печенга 6 апреля 2017 года инспекцией проведена внеплановая выездная проверка в отношении ООО «ГУЖФ». По результатам проверки выявлены многочисленные нарушения, связанные с отсутствием вывоза мусора и ненадлежащим санитарным состоянием контейнерных площадок в Нижнем Луостари, Печенге. По указанным фактам в отношении ООО «ГУЖФ» возбуждено административное производство за нарушения лицензионных требований в части ненадлежащего содержания общего имущества многоквартирного дома и выданы соответствующие предписания», – сказала Алёна Кузнецова.

В числе основных замечаний к деятельности управляющей организации ООО «ГУЖФ» Алёна Кузнецова назвала нарушение правил содержания общего имущества, ненадлежащее содержание и ремонт кровель и подъездов многоквартирных домов, плохую организацию работы по контролю за содержанием контейнерных площадок, регулярные нарушения в предоставлении коммунальной услуги по горячему водоснабжению как в межотопительный период, так и в отопительный, а также отсутствие ведения претензионной работы с ресурсоснабжающими организациями, в случаях предоставления коммунального ресурса ненадлежащего качества.

«При проведении инспекцией проверок готовности жилищного фонда ООО «ГУЖФ» к зимнему периоду 2016-2017 МКД выявлено значительное количество нарушений (отсутствие изоляции трубопроводов отопления, неудовлетворительное техническое состояние оконных и дверных заполнений, межпанельных швов) влияющих на надлежащее и безаварийное прохождение отопительного сезона», – сказала Алёна Кузнецова.

По итогам состоявшегося обсуждения губернатор Марина Ковтун дала поручение под грифом «срочно» организовать совещание, посвященное затронутым вопросам, с участием представителей Северного флота, военной прокуратуры, компании «ГУЖФ» и органов местного самоуправления Печенгского, Оленегорского районов, ЗАТО Александровск и ЗАТО г. Североморск.

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