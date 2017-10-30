Подготовка муниципальных автодорог к зиме стала основным вопросом оперативного совещания под председательством губернатора Марины Ковтун

Сегодня, открывая еженедельное оперативное совещание, губернатор Марина Ковтун традиционно затронула тему подготовки к зиме. На этот раз в центре внимания главы региона – муниципальные дороги. «На трассах Мурманской области прошлой зимой нередко возникали проблемы – достаточно вспомнить дорогу в Териберку. В текущем году нам необходимо приложить максимум усилий, чтобы исключить подобные факты. С областными трассами, надеюсь, справится региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства, федеральные дороги также содержатся в нормативном состоянии. Меня больше интересуют местные дороги – у нас их в общей сложности более тысячи километров», – отметила Марина Ковтун.

По словам губернатора, из муниципалитетов поступает информация, что подготовка дорог к зиме подходит к концу, в том числе заканчивается ремонт, вырубаются кустарники, устанавливаются современные дорожные знаки. Все муниципальные образования заключили контракты на содержание автодорог. Заготовлено 70% противогололёдных материалов, дорожная техника полностью переоборудована для работы в зимний период.

В ходе оперативного совещания главы некоторых муниципальных образований в режиме видеосвязи отчитались о подготовке дорог к зиме. Глава администрации Апатитов Николай Бова проинформировал, что в городе заключен трехлетний контракт с проверенным подрядчиком, в полном объеме завезены противогололедные реагенты, техника полностью готова к работе – первый гололед город встретил в штатном режиме. В Никеле, где прошлой зимой сложилась непростая ситуация с уборкой поселковых дорог, этим вопросом теперь будет заниматься муниципальное предприятие. Однако, как пояснила и.о. главы администрации Печенгского района Инесса Фоменко, предприятие ранее не имело подобного опыта. Мурманск прошлой зимой также столкнулся с трудностями в борьбе со снежными заносами. Как доложил заместитель главы администрации Мурманска Алексей Лыженков, на сегодняшний день для работы в зимний период подготовлено 87 единиц снегоуборочной техники, до конца года планируется заключить договор на приобретение ещё 17 единиц спецтехники. Заготовлено 74% песка и 36% соли. В прошлом году на обслуживание муниципальных дорог, включая зимний период, было выделено 537 млн рублей, в этом году средств должно быть выделено ещё больше.

Губернатор напомнила, что в прошлом году на ее почту приходило большое количество жалоб на содержание местных дорог от жителей Никеля и Мурманска, и ситуация в этом году не должна повториться. Марина Ковтун поручила региональному Минтрансу совместно с руководством муниципалитетов сегодня до конца дня предоставить ей подробные доклады о подготовке местных дорог к зиме с перечислением всех трудностей и проблем.