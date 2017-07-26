Мурманская область. Арктика26.07.17 10:14
Подготовлен проект Основных направлений налоговой политики Мурманской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
Министерством экономического развития Мурманской области подготовлен и проходит процедуру согласования проект постановления правительства Мурманской области «Об основных направлениях налоговой политики Мурманской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».
Проект постановления разработан в целях соблюдения положений статьи 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, закона Мурманской области от 19.12.2014 № 1817-01-ЗМО «О стратегическом планировании в Мурманской области», закона Мурманской области от 11.12.2007 № 919-01-ЗМО «О бюджетном процессе в Мурманской области» (с учетом изменений и дополнений), о необходимости составления проектов бюджетов соответствующих уровней на базе основных направлений налоговой политики.
Комментарии
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Zviygincew
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Константин
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