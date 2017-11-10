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Мурманская область. Арктика10.11.17 07:30

Подготовлена новая редакция проекта федерального закона «О развитии Арктической зоны Российской Федерации»

Минэкономразвития России подготовлена новая редакция проекта федерального закона «О развитии Арктической зоны Российской Федерации».

Напомним, что предыдущая версия законопроекта в январе т.г. была возвращена Правительством РФ на доработку с целью сосредоточения документа на экономическом развитии Арктической зоны посредством обеспечения функционирования опорных зон развития.

Целью новой редакции документа является регулирование отношений при реализации государственной политики на территории Арктической зоны Российской Федерации по созданию условий для комплексного социально-экономического развития арктического макрорегиона, в том числе посредством функционирования опорных зон развития.

Понятие опорной зоны развития в документе определено как территория Арктической зоны РФ, на которой реализуются взаимоувязанные проекты, направленные на комплексное социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ, достижение стратегических интересов и обеспечение национальной безопасности в Арктике.

Проекты опорной зоны подразделяются на якорные, выступающие «драйверами» развития макрорегиона, стоимость которых составляет не менее 100 млрд рублей, и не якорные – иные проекты опорной зоны.

Документом предусмотрено, что участником опорной зоны может стать юридическое лицо, заключившее с арктическим субъектом РФ соглашение о реализации проекта опорной зоны.

В качестве возможного механизма функционирования опорных зон предусмотрена реализация концессионных соглашений, соглашений о государственно-частном и муниципально-частном партнерстве.

Для поддержки функционирования опорной зоны, привлечения инвестиций, создания благоприятных условий жизнедеятельности, обеспечения ускоренного социально-экономического развития могут быть созданы территории с преференциальными условиями ведения предпринимательской деятельности.

В целях финансового обеспечения реализации инвестиционных проектов в опорных зонах предполагается формирование Фонда поддержки проектов в Арктике, который будет состоять из взносов арктических субъектов РФ, средств федерального бюджета и хозяйствующих субъектов.

Предложения к законопроекту принимаются до 22 ноября т.г. по электронной почте: ChernovaEA@economy.gov.ru, а также по адресу: 125993, ГСП-3, Москва, А-47, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 1,3.

 

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