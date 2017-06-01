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Мурманская область. Арктика01.06.17 10:31

Подкинуть народу деньжат - предлагают экономисты

Вернуться к опережающей индексации пенсий и зарплат в бюджетном секторе предложили ведущие экономисты на заседании совета экспертов Вольного экономического общества России.

В ходе кризиса реальный уровень доходов бюджетников, а это 14 миллионов человек из 72 миллионов занятых, упал намного больше, чем в целом по экономике, отметил член правления ВЭО России, зампред «Внешэкономбанка» Андрей Клепач. Даже возвращение индексации зарплат на уровень инфляции означает в дальнейшем стагнацию их доходов. А для экономического роста нужно, чтобы население начало больше тратить. Кроме того, это вопрос инвестиций в человеческий капитал. Инфляционных рисков оживление потребительского спроса сейчас не несёт, считает Андрей Клепач.

Из-за неопределенности в экономике, недоверия к финансовым рынкам население придерживает огромные средства - по разным оценкам, от 11 до 30 триллионов рублей, и нет инструментов, чтобы вовлечь эти деньги в экономику, отметил вице-президент ВЭО России, ректор Финансового университета при правительстве РФ Михаил Эскиндаров. В этом смысле очень важно не пугать людей болезненными реформами, лучше сосредоточиться на тиражировании опыта успешных отраслей, считает академик РАН, действительный член сената ВЭО России, директор Института народнохозяйственного прогнозирования Виктор Ивантер.

Базой экономического развития в ближайшие годы, несмотря ни на что, останется нефтегазовый комплекс, он же сохранит свою роль как один из центров инноваций, полагает президент ВЭО России Сергей Бодрунов. По его словам, государство должно сконцентрировать свою поддержку на нескольких основных направлениях реиндустриализации и технологического развития, пишет «Российская газета».

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