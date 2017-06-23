Подлодка Северного флота «Обнинск» в ходе учений атаковала корабли условного противника

Экипаж многоцелевой атомной подводной лодки «Обнинск» отработал торпедную атаку отряда кораблей условного противника на учениях в Баренцевом море. Подводники выполнили торпедную стрельбу по отряду кораблей в составе тяжёлого атомного ракетного крейсера «Петр Великий», больших противолодочных кораблей «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков», сообщает пресс-служба СФ.

Отмечается, что стрельбы прошли успешно, надводные цели были условно поражены. В ходе проведения всех этапов учения по атаке отряда кораблей подводники «Обнинска» продемонстрировали высокую профессиональную подготовку и слаженность действий.

Также экипаж «Обнинска» отработал задачи подводного маневрирования с уходом от преследования надводным противником.