Подлодки Северного флота «проверят глубину» Норвежского моря

Экипажи многоцелевых атомных подводных лодок Северного флота «Нижний Новгород» и «Псков» приступили к отработке задач глубоководных погружений в Норвежском море. Глубоководные погружения будут выполняться экипажами атомных подводных лодок поочередно, в том числе и на максимальную глубину, предусмотренную для подводных лодок данного типа.

В ходе погружений, которые продлятся в течение ближайшей недели, экипажи отработают тактические приёмы и различные виды маневрирования в большом диапазоне глубин, а также испытают отдельные образцы техники и вооружения на предмет соответствия заявленным характеристикам.

Как сообщает пресс-служба СФ, глубоководные погружения, проводимые в нейтральных водах Норвежского моря, это обычная практика, применяемая подводниками Северного флота. Глубины Баренцева моря не позволяют подводным лодкам различных типов безопасно выполнять погружения на максимальную глубину.