Поднял нож брат на брата

Прокуратурой Терского района утверждено обвинительное заключение в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

В ходе предварительного расследования установлено, что в октябре 2018 года местный житель в ходе ссоры со своим родным братом, находясь в своей квартире, взял со стола нож и нанёс родственнику два удара в область шеи и один удар в область живота, в результате чего причинил последнему тяжкий вред здоровью в виде внутрибрюшного кровотечения средней степени, задев жизненно-важные органы.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Кандалакшский районный суд постоянное судебное присутствие в пгт. Умба.

Санкция п «з» ч.2 ст.111 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.