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Мурманская область. Арктика24.08.17 10:43

Подо льдами Арктики будут работать российские микророботы

Микророботы массой 8-10 кг, которые можно будет запускать под лёд в Арктике, созданы в России и проходят первые испытания. Об этом ТАСС рассказал начальник Главного научно-исследовательского испытательного центра робототехники Минобороны РФ Сергей Попов.

«Отдельное направление представляют собой микророботы - исследовательские аппараты «карманного»  формата, которые при весе 8-10 кг могут выполнять исследовательские миссии до четырёх часов и на расстоянии до четырёх километров от точки запуска», - сказал он.

Попов пояснил, что запускать их можно «прямо под лёд с рук, куда они и будут возвращаться по завершении исследовательской миссии».

- В настоящее время такие аппараты уже разработаны и проходят первые испытания. Особенностью этих маленьких роботов можно считать и возможность их совместной работы как друг с другом, так и другими подводными аппаратами, находящимися в районе исследований, - отметил глава Центра.

Коллективное использование таких микророботов, по его словам, позволит расширить возможности арктических экспедиций в области океанологических исследований.

Попов отметил, что сегодня для работы в Арктике необходимы высокотехнологичные морские технические средства, которые были бы способны работать среди разреженных или сплоченных льдов, решать задачи оперативной гидрографии, и «служить ретрансляторами данных для гражданских центров обработки информации и для объектов Минобороны России».

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