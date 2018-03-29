Подозреваемый по делу о взрыве газа в доме на улице Свердлова умер в больнице

Мурманчанин, подозреваемый во взрыве бытового газа в жилом доме на улице Свердлова 20 марта, в результате которого погибли три человека, умер в больнице. Об этом сообщил в четверг ТАСС заместитель начальника по медсанчасти больницы «Севрыба» Юрий Дюдин.

- Пострадавший скончался в реанимации сегодня в шесть утра. Причины мы не называем, - сказал представитель больницы.