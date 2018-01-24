Подозреваемый в совершении убийства мужчина, задержан в Полярном

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области в ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий в рамках уголовного дела, расследуемого по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), по факту обнаружения в подъезде одного из домов в города Полярный тела мужчины, 1982 года рождения, с признаками насильственной смерти, задержан мужчина, подозреваемый в совершении указанного преступления.

Предварительно следствием установлено, что 23 января этого года житель города Полярного, 1956 года рождения, находился в нетрезвом состоянии в квартире по месту жительства со своим знакомым. В ходе распития спиртного между ними возник конфликт, в результате которого подозреваемый нанёс потерпевшему удар ножом в область сердца, отчего последний скончался на месте.

Как сообщает старший помощник руководителя следственного управления (по взаимодействию со СМИ) Ксения Кошелюк, в ближайшее время следователь СК обратится в суд с ходатайством об избрании в ношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначен комплекс необходимых экспертиз.