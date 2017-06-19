Подозреваемый в убийстве 34-летний злоумышленник заключён под стражу

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, 16 июня, ночью, рядом с баром на улице Орликовой в Мурманск, в ходе конфликта обвиняемый нанёс три удара ножом в грудь и спину потерпевшему, 1971 года рождения, который от полученных телесных повреждений скончался на месте.

В настоящее время 34-летний злоумышленник заключён под стражу, ему предъявлено обвинение в совершении убийства, проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.