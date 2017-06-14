Подозреваемый в убийстве взят под стражу

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, 11 июня этого года мужчина, проживающий в одной из квартир дома по улице Радищева в Мурманске, на почве внезапно вспыхнувших неприязненных отношений, вызванных ревностью, нанёс удар ножом потерпевшему, который от полученных телесных повреждений скончался.

В настоящее время злоумышленник заключён под стражу, ему предъявлено обвинение, проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.