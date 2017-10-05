Сегодня заместитель губернатора нашего региона выступил с докладом о планах по генерации возобновляемой энергии в Мурманской области в рамках панельной дискуссии «Рост неизбежен: новые проекты ВИЭ в регионах», которая состоялась в ходе Российской энергетической недели.

Практика использования возобновляемых источников энергии в последние годы стремительно расширила географию, став одним из ключевых пунктов большинства региональных инициатив. Во многом столь активное развитие нового сегмента электроэнергетики объясняется принятием в 2014 году на федеральном уровне ряда нормативных правовых актов, стимулирующих производство электрической энергии на основе ВИЭ. Первые результаты реализованных проектов в сфере ветряной и солнечной энергетики, а также малой гидроэнергетики не только продемонстрировали наличие технического и климатического потенциала, но и на примере децентрализованных энергосистем доказали экономическую целесообразность внедрения таких энергетических комплексов.

Также сегодня подписан меморандум между правительством Мурманской области, правительством Республики Саха (Якутия), общественными организациями и инвестиционными компаниями в области возобновляемых источников энергии. Цель меморандума – создание высокоэффективных систем, которые могли бы работать в условиях Крайнего Севера.

Как было отмечено в докладе, это наиболее актуально для удалённых посёлков Мурманской области и привёл в качестве примера реализованный региональным правительством проект в Терском районе.

«Теперь в удалённых сёлах на берегу Белого моря электричеством можно пользоваться круглосуточно, а не по два часа в день, как раньше. Это удалось сделать с помощью гибридных солнечных ветродизельных станций. Теперь мы должны донести стабильную электроэнергию до сел Ловозерского района. Приоритет здесь будет отдан самым высокотехнологичным, «зеленым» технологиям», - отметил представитель нашего региона.

День завершился церемонией награждения по итогам всероссийского конкурса в области энергосбережения «ENES». Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области удостоено третьего места среди региональных органов исполнительной власти в номинации «Лучшая комплексная региональная система управления энергосбережением и повышением энергоэффективности».