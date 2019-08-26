Подписан план мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве между Мурманской и Кемеровской областями

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв поставили свои подписи под Планом мероприятий по реализации соглашения между Коллегией Администрации Кемеровской области и правительством Мурманской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах.

Соглашение охватывает практически все аспекты работы региональных властей и повседневной жизни двух субъектов Федерации. Предполагается обмен опытом в сфере промышленности, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, строительства, транспорта и связи, сельского хозяйства, образования и науки, культуры, спорта, экологии и по целому ряду других направлений.

В частности, Мурманской области может пригодиться опыт Кузбасса в формировании городской среды, привлечении негосударственных поставщиков услуг социального обслуживания населения, развитии системы «Безопасный город», внедрении проектного метода в государственном управлении, цифровизации власти.

Помимо обмена опытом, два региона намерены вести активный обмен молодёжными, студенческими и бизнес-делегациями, совместно организовывать различные форумы и фестивали, проводить гастроли артистов и музейные выставки.

Планируется налаживание взаимных контактов с предприятиями-производителями двух регионов и совместная работа по привлечению инвестиций.

«Межрегиональное сотрудничество – прекрасный и, как мне кажется, недооценённый инструмент развития. Для России как федеративного государства в принципе крайне важны горизонтальные связи. Уверен, что сотрудничество с таким мощным промышленным регионом, как Кемеровская область, способно принести немало пользы Заполярью. Нам, в свою очередь, также есть что предложить нашим друзьям и партнёрам», – прокомментировал подписание документа глава Мурманской области Андрей Чибис.