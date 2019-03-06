Подписано соглашение между Фондом капитального ремонта Мурманской области и ПАО «Почта Банк» о приёме взноса за капитальный ремонт без комиссии

Вчера при участии заместителя губернатора Мурманской области Евгения Никоры состоялось подписание соглашения между НКО «Фонд капитального ремонта Мурманской области» и ПАО «Почта Банк» о приеме взноса за капитальный ремонт без комиссии. Документ подписали руководитель регионального оператора Александр Юрченко и управляющий Мурманским областным центром ПАО «Почта Банк» Валерия Орлова.

Открывая встречу, вице-губернатор Евгений Никора отметил, что основная цель двустороннего соглашения – сделать процесс оплаты за капитальный ремонт более удобным и быстрым для граждан.

«Мы получали нарекания от населения, связанные с тем, что жители региона хотели бы иметь больше возможностей оплачивать взносы в фонд капремонта с нулевой комиссией. Проведен ряд переговоров с банками на территории Мурманской области, и мы рады, что есть положительный результат», – подчеркнул Евгений Никора.

Оплатить квитанции за капитальный ремонт без дополнительных трат теперь можно в банкоматах ПАО «Почта Банк», через интернет-банк или мобильное приложение. На сегодняшний день более чем в ста почтовых отделениях Мурманской области установлены терминалы, с помощью которых можно внести наличные денежные средства на банковскую карту, а затем оплатить квитанцию, используя мобильный телефон, планшет или компьютер. Для этого достаточно зайти в раздел «Платежи» – «Коммунальные услуги», выбрать получателя – «Фонд капитального ремонта Мурманской области», внести номер лицевого счета, указанный в платежном документе, и необходимую сумму.

Напомним, уплатить взносы за капитальный ремонт без комиссии собственники жилья также могут в операционных офисах и банкоматах ОАО «Россельхозбанк» на счета, открытые в ОАО «Россельхозбанк». В муниципальных образованиях Мурманской области, в которых нет филиалов и подразделений ОАО «Россельхозбанк», на безвозмездной основе платежи принимает ФГУП «Почта России».