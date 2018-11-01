Подписано соглашение о поддержке АО «АтомЭнергоСбыт» спортивной школы по санному спорту Кандалакшского района

Сегодня в правительстве Мурманской области состоялась церемония подписания соглашения о поддержке со стороны гарантирующего поставщика электроэнергии АО «АтомЭнергоСбыт» в лице филиала «КолАтомЭнергоСбыт» спортивной школы по санному спорту Кандалакшского района.

В церемонии принял участие заместитель губернатора, председатель попечительского совета Федерации санного спорта Мурманской области Евгений Никора, отметивший, что Кандалакшская школа натурбанистов воспитала 49 мастеров спорта, троих заслуженных мастеров спорта, 11 мастеров спорта международного класса.

«Это уникальная спортивная школа в масштабе нашей области и в масштабе страны. Спортивные традиции Кандалакши во многом формируют «медальную копилку» Мурманской области. Мы приветствуем решение гарантирующего поставщика оказать поддержку школе и благодарны «КолАтомЭнергоСбыту» за это решение. Очень надеемся, что спортивные результаты наших кандалакшских саночников-натурбанистов позволят и впоследствии принимать решение о поддержке», - подчеркнул Евгений Никора.

Соглашение о поддержке подписали заместитель генерального директора АО «АтомЭнергоСбыт» - директор филиала «КолАтомЭнергоСбыт» Алексей Горчаков и директор МКУ «Спортивная школа по санному спорту» муниципального образования Кандалакшский район Наталья Руденко.

«АО «АтомЭнергоСбыт» традиционно поддерживает спортивные мероприятия, проводящиеся в Мурманской области. Помогая Кандалакшской школе по санному спорту, мы создаем комфортные условия для подготовки спортсменов, которые - мы уверены - в будущем станут чемпионами страны, а может быть, и мира», - сказал Алексей Горчаков.

Средства в сумме 500 тысяч рублей пойдут на приобретение экипировки спортсменов, а также на ремонт автобуса, на котором кандалакшские саночники выезжают на соревнования по России и за рубеж.