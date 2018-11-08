Подрастают «портовские» династии ММТП

Родительский комитет АО «ММТП» организовал экскурсию по градообразующему предприятию для детей портовиков. Мероприятие уже стало традиционным. Его главная цель – помочь юным мурманчанам познакомиться с трудовой деятельностью их родителей.

Для портовиков такое событие имеет особое значение. В Мурманском морском торговом порту берегут традиции предыдущих поколений, поддерживают передачу наставнического опыта. На предприятии на протяжении десятилетий работают семьи, которые из поколения в поколения передают навыки работы на производственных площадках, а это является основой продолжения мурманских «портовских» династий.

Программа экскурсии была насыщенной. Дети познакомились с организацией работы грузовых районов АО «ММТП», посмотрели, как осуществляются погрузочные операции, заглянули в портовые мастерские, где специалисты проводят ремонт грейферов – больших ковшей, используемых портальными кранами.

Отдельной темой экскурсии стала экологическая программа торгового порта. Юные «портовики» впервые побывали в здании локальных очистных сооружений АО «ММТП». Специалисты подрядной организации «Трансэнергосервис» подробно рассказали ребятам о работе системы.

В ходе экскурсии дети вместе с представителем родительского комитета познакомились с историей старейшего предприятия города Мурманска и посмотрели на фотоработы художников-натуралистов выставки Первозданная Россия – 2018. В завершении мероприятия ребят ждал готовый обед от сотрудников столовой порта и сладкий стол.

Экскурсия по предприятию является частью социальной программы предприятия, направленной на раннюю профориентацию детей портовиков и формирование целостного представления о рабочих профессиях их родителей.