Подразделения морской пехоты Северного флота приступили к занятиям по морской десантной подготовке

Подразделения отдельного Киркенесского Краснознаменного соединения морской пехоты Северного флота в губе Грязная Кольского залива (в районе посёлка Сафоново, Мурманская область) приступили к занятиям по морской десантной подготовке с выходом техники на плав.

Экипажи бронетранспортеров совершенствуют практические навыки вождения техники на суше и на плаву. Такие тренировки проводятся для совершенствования индивидуального мастерства специалистов и слаженности подразделений при выполнении задач по предназначению.

В целом морская десантная подготовка включает отработку способов преодоления водных пространств на плавающей технике своим ходом, способов погрузки и выгрузки личного состава и техники на десантные корабли и катера, а также изучение устройства десантно-высадочных средств.

На следующей неделе спланированы занятия по морской десантной подготовке с привлечением одного из кораблей соединения десантных кораблей Северного флота.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, военнослужащие отдельного Киркенесского Краснознаменного соединения морской пехоты Северного флота совместно с экипажем большого десантного корабля отработают погрузку и выгрузку авто- и бронетехники на борт БДК, а также выход техники способом на плав.