Подразделениям морской пехоты СФ предстоит провести высадку боевой техники с корабля на необорудованное побережье

Корабли Северного флота России приступили к отработке взаимодействия в составе десантного отряда в Баренцевом море, сообщает пресс-служба Северного флота. В состав десантного отряда вошли БДК «Кондопога», «Александр Отраковский» и «Георгий Победоносец». В течение суток экипажи кораблей отработают совместное маневрирование, организацию охраны и обороны отряда кораблей на переходе морем, задачи противоминного обеспечения, а также подготовку к проведению высадки морского десанта на необорудованное побережье.

Накануне БДК «Кондопога» и «Александр Отраковский» в губе Грязная Кольского залива осуществили погрузку техники и личного состава отдельной бригады морской пехоты СФ, принимавшую участие в тактическом эпизоде боя за высадку, который был показан в Североморске в рамках военно-спортивного праздника, посвященного Дню Военно-морского флота России.

При переходе морем в пункт постоянной дислокации подразделениям морской пехоты предстоит отработать высадку боевой техники из твиндеков корабля на необорудованное побережье способом «на упор» со снятием временных нормативов.

Морская десантная подготовка является одним из основных элементов боевой подготовки морских пехотинцев и экипажей десантных кораблей, позволяющая в полной мере отработать слаженность действий и тактику при доставке морского десанта в район высадки на необорудованное побережье.