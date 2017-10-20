Подразделениями по вопросам миграции УМВД России по Мурманской области в текущем году оказано более 215 тысяч государственных услуг

В настоящее время подразделения по вопросам миграции Мурманской области предоставляют заявителям 15 государственных услуг, из них 6 государственных услуг оказываются с помощью Единого портала предоставления государственных и муниципальных услуг.

За 9 месяцев текущего года подразделениями по вопросам миграции УМВД России по Мурманской области предоставлено 215720 государственных услуг, из них более 19 тысяч заявлений от граждан поступило через Единый портал государственных услуг. В сравнении с прошлым годом количество обратившихся в миграционную службу через портал увеличилось на 11%.

На постоянной основе проводится мониторинг удовлетворенности качеством оказания государственных услуг в сфере миграции. За 9 месяцев 2017 года этот показатель составил 98,7%.

Управление по вопросам миграции УМВД России по Мурманской области напоминает жителям Мурманской области, что с начала 2017 года установлена возможность снижения размера государственной пошлины на 30% при обращении через Единый портал государственных услуг. Такая скидка действует для жителей Заполярья, которые обращаются в миграционную службу за оформлением заграничных паспортов, в том числе нового поколения, а также паспортов гражданина Российской Федерации. Единственное условие – скидка действует только при оплате государственной пошлины через портал госуслуг.

Так, например, размер государственной пошлины для оформления заграничного паспорта нового поколения для заявителя, достигшего 14-летнего возраста, составляет 3500 рублей. При обращении через Единый портал государственных услуг гражданин потратит 2450 рублей.

Для удобства граждан на объектах оказания государственных услуг в сфере миграции созданы 20 Центров обслуживания единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), которые позволяют заявителям зарегистрировать и подтвердить учетную запись для дальнейшей подачи документов через Единый портал государственных услуг. Сотрудниками миграционной службы в текущем году подтверждены 5472 учетные записи пользователей.

Стоит отметить, что в Управлении по вопросам миграции действует телефон горячей линии. Все возникающие вопросы граждане могут задать по телефону 8 (8152) 40-80-00. Консультирование осуществляется ежедневно в рабочие дни.