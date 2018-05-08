Подростки из Оленегорска угнали два автомобиля, чтобы покататься

В дежурную часть отдела полиции Оленегорска обратился житель города 1965 года рождения с заявлением о хищении принадлежащего ему автомобиля «ГАЗ-3110». Потерпевший рассказал полицейским, что транспорт был припаркован на улице Пионерская. В автомобиле находились документы на машину, а также палатка и приспособления для рыбной ловли.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен и доставлен в отдел несовершеннолетний житель Оленегорска 2001 года рождения. Подозреваемый рассказал, что вечером, гуляя по городу с приятелями, целенаправленно искал открытый автомобиль, чтобы угнать его и покататься. На улице Пионерской компания обнаружила автомобиль с ключами, оставленными в замке зажигания, двери машины также были открыты.

Его и решили угнать. За руль сел один из подростков, поехали в Мончегорск. Там в одном из дворов по улице Кирова машина заглохла. Приятели вновь отправились искать незапертый автомобиль. Обнаружив «ВАЗ-21099», у которого ключи зажигания находились в замке, а одна из задних дверей оказалась незапертой, злоумышленники завладели машиной и на ней вернулись домой в Оленегорск.

По данным фактам возбужденно уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ «Угон». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок до 5 лет.