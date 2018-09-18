Подростки из Североморска угнали машину из автомойки

Следственным отделом по закрытым административно-территориальным образованиям Мурманской области Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении двоих несовершеннолетних жителей ЗАТО г.Североморск, 16- и 17-летнего возраста. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон) группой лиц по предварительному сговору).

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Ксения Кошелюк, следствием предварительно установлено, что в сентябре этого года у подозреваемых, находившихся около дома № 9 по улице Флотских Строителей в Североморске, возникло желание прокатиться на чужом автомобиле «Лада Приора», хозяин которого поставил машину на автомобильную мойку для проведения уборки салона.

Получив свободный доступ к ключам указанного автомобиля, действуя по предварительному сговору с целью незаконной поездки, подростки проникли в салон транспортного средства, завели его двигатель и поехали в сторону 16 км автоподъезда к городу Североморску.

В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на всесторонне и полное расследование, а также установление причин и условий, способствовавших совершению несовершеннолетними преступления. Следствием планируется внесение представления в адрес руководства автомобильной мойки об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления, с целью привлечения к ответственности, предусмотренной законом.