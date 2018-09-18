ЗНАКИ 2.0: Под знаком Девы и астросоветы от Сергея ЗгазинскогоТри предприятия Мурманска стали победителями конкурса «Лучший рыбный продукт – 2018» на II Международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика18.09.18 08:30

Подростки из Североморска угнали машину из автомойки

Следственным отделом по закрытым административно-территориальным образованиям Мурманской области Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении двоих несовершеннолетних жителей ЗАТО г.Североморск, 16- и 17-летнего возраста. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон) группой лиц по предварительному сговору). 

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Ксения Кошелюк, следствием предварительно установлено, что в сентябре этого года у подозреваемых, находившихся около дома № 9 по улице Флотских Строителей в Североморске, возникло желание прокатиться на чужом автомобиле «Лада Приора», хозяин которого поставил машину на автомобильную мойку для проведения уборки салона.

Получив свободный доступ к ключам указанного автомобиля, действуя по предварительному сговору с целью незаконной поездки, подростки проникли в салон транспортного средства, завели его двигатель и поехали в сторону 16 км автоподъезда к городу Североморску.

В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на всесторонне и полное расследование, а также установление причин и условий, способствовавших совершению несовершеннолетними преступления. Следствием планируется внесение представления в адрес руководства автомобильной мойки об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления, с целью привлечения к ответственности, предусмотренной законом.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаМорская одиссея по СМП, или На танкерах из Мурманска до Певека и обратно
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...НЕРАЗБЕРИХА ПРОИСХОДИТ В ГОЛОВАХ
-Нам интересно Ваше мнение
21.08.18: Материальная форма поощрения граждан, помогающих полиции в поимке преступников и раскрытии преступлений, утверждена Минюстом России. Размер вознаграждений может варьироваться от нескольких тысяч до десятка миллионов рублей. Как Вы к этому относитесь?Проголосовало: 395 человек
-Ходят слухи…Кто на новенького?
-

Последние комментарии

Ратмир Чичба
14.09.18 14:50
Да с учетом того, что туда все лезут как мухи на сладкое, России бы вообще по примеру "друзей" американцев свои границы там забором двадцатиметровым оградить. Потому что наглость человеческая пределов
Комментарий к новости:Создаётся надёжный щит в северной части России
Наталья
14.09.18 09:09
Здравствуйте! Ну не на месте же домика стройка будет проходить. И домик пусть стоит, и комплекс строится. В общем и целом не вижу проблемы.
Комментарий к новости:«Моржи» кинулись защищать свой домик на берегу озера
ЕЛЕНА
13.09.18 17:37
Сын находится на В. Ткачев , никакой информации не дают, связи с судном нет.
Комментарий к новости:ИТОГИ: Забытые экипажи, тихо исчезнувший рыбокомбинат и неизбежная пенсионная реформа
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире17:30Новости. Информационная программа.18:00«Международные новости». Информационная программа (12+)18:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиСредний чек россиян за поход в магазин падает пятый месяц подряд, но не в СЗФО-PRO ВалютуКурс доллара снизился на 44 копейки, евро - почти на 19 копеек-PRO ЭнергетикуСостоялась приёмка нового оборудования для Верхне-Туломской ГЭС-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 18 сентября-PRO Нефть и газБурить всегда, бурить везде-PRO ЗаконыЗа гражданами предпенсионного возраста закрепят право на алименты по нетрудоспособности
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика