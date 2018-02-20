Подростки осваивают воровскую профессию на практике

В полицию обратился директор мурманского магазина бытовой техники с заявлением о хищении с витрины наушников стоимостью около 7 тысяч рублей. Сотрудниками оперативно-сыскного отдела УМВД России по г. Мурманску за совершение данного преступления были задержаны трое несовершеннолетних мурманчанина 2002 и 2003 годов рождения. Похищенные наушники были изъяты полицейскими у подростков в момент задержания.

Находясь в отделе полиции, несовершеннолетние признались в совершении кражи.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет, сообщает УМВД России по городу Мурманску.