Мурманская область. Арктика20.02.18 12:07
Подростки осваивают воровскую профессию на практике
В полицию обратился директор мурманского магазина бытовой техники с заявлением о хищении с витрины наушников стоимостью около 7 тысяч рублей. Сотрудниками оперативно-сыскного отдела УМВД России по г. Мурманску за совершение данного преступления были задержаны трое несовершеннолетних мурманчанина 2002 и 2003 годов рождения. Похищенные наушники были изъяты полицейскими у подростков в момент задержания.
Находясь в отделе полиции, несовершеннолетние признались в совершении кражи.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет, сообщает УМВД России по городу Мурманску.
Комментарии
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Последние комментарии
Katrin
20.02.18 11:35
Подробно о состоянии теплоэнергетики региона написано на https://bloger51.com/2018/02/67025 Кому эта тема интересна, почитайте.
Комментарий к новости:Работа систем жизнеобеспечения в Заозёрске восстановлена
KomRad
20.02.18 10:57
Наши небожители такой бы финской зарплатой своё причинное место вытирали! Они миллионы в день в кошельки запихивают. Наша раша!
Комментарий к новости:Средняя зарплата финнов составляет 17 евро (1190 рублей) в час
Сергей
20.02.18 10:53
У нас примерно так получают депутаты Госдумы, да и многие чиновники, если учитывать их доходы по 2016 году. Всего-то 200-300 тысяч рублей в месяц.
Комментарий к новости:Средняя зарплата финнов составляет 17 евро (1190 рублей) в час
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