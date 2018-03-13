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Мурманская область. Арктика13.03.18 08:20

Подростки пошли на преступный сговор, чтобы завладеть чужим мобильным телефоном

Следственным отделом по закрытым административно-территориальным образованиям Мурманской области Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении несовершеннолетних жителей города Полярный, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительного сговору).

По версии следствия, несовершеннолетние подозреваемые, 2002 годов рождения, вступили между собой в преступный сговор, направленный на хищение чужого имущества. В январе 2018 года, находясь на территории города Полярный, подростки обманным путем завладели мобильным телефоном несовершеннолетнего мальчика, после чего, несмотря на неоднократные просьбы вернуть имущество, скрылись с места совершения преступления и распорядились имуществом по своему усмотрению. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

 

 

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