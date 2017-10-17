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Мурманская область. Арктика17.10.17 14:06

Подростки залезли в супермаркет за водкой

В дежурную часть отдела полиции  по Мурманску поступило сразу несколько сообщений от бдительных граждан о том, что  неизвестные пытаются проникнуть в супермаркет на улице Орликовой. На место происшествия немедленно выдвинулись   наряды патрульно-постовой службы и вневедомственной охраны Росгвардии. Полицейские, прибыв на место происшествия, установили, что неизвестные - на вид 13-15 лет - выломали входную дверь и, разбив стекло второй двери булыжником, проникли в магазин. Украв пять бутылок водки, подростки скрылись в направлении центра Мурманска.

Опросив очевидцев, полицейские установили приметы нарушителей и передали их всем патрульным нарядам областного центра. Спустя непродолжительное время сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили схожего по приметам несовершеннолетнего на Кольском проспекте, который, заметив полицейских, попытался скрыться, но был задержан. Через несколько минут еще двоих несовершеннолетних обнаружил другой наряд патрульно-постовой службы на проспекте Кирова, подростки также пытались убежать от полицейских, но были задержаны. Часть похищенного была изъята у подростков в момент задержания, остальное они успели выкинуть.

Свой поступок подростки объяснили тем, что хотели выпить, но иного способа достать алкоголь не нашли.

По факту кражи со взломом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.

Всего за прошедший период 2017 года несовершеннолетними совершено 198 преступлений, из них 118 краж, что почти в два раза ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Подростки в основном совершают имущественные преступления – кражи и угоны транспорта, не задумываясь об ответственности, в том числе об уголовной судимости.

Полиция Заполярья обращаются к родителям и законным представителям несовершеннолетних с просьбой разъяснить подросткам об уголовной ответственности за преступления, которые они совершают зачастую бездумно, из-за жажды приключений или озорства. Из-за такого проступка молодые люди могут получить судимость, которая остается на всю жизнь.

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