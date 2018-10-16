Подростковая агрессия – разговор на чистоту в прямом эфире

Сегодня, 16 октября, в 12.00 настраивайте свои радиоприёмники на 102fm, а телевизоры на телеканал «Арктик-ТВ»!

Мурманскую область захлестнула волна агрессии среди подростков. Компании детей жестоко избивают своих сверстников, снимают происходящее на видео и выкладывают во Всемирной паутине. С чем связана такая жестокость среди подрастающего поколения и как с ней бороться, расскажет сегодня в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» наш гость - психолог Марина Цветкова.

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.

Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.