Подросток из Оленегорска обворовал продуктовый павильон в Мончегорске

В дежурную часть отдела полиции в Мончегорске обратился владелец торгового павильона, расположенного по проспекту Кирова. Мужчина заявил о том, что ночью неизвестное лицо совершило кражу принадлежащих ему продуктов питания и денежных средств, причинив ущерб на сумму около 10 тысяч рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции установили, что злоумышленник незаконно проник внутрь павильона путем разбития оконного стекла. Эксперт снял оставленные им отпечатки пальцев рук и другие следы, имеющиеся на месте преступления.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 16-летний житель Оленегорска.

По факту дознавателем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.