Подросток в парке аттракционов украл у мурманчанки мобильный телефон

В полицию обратилась мурманчанка, 1997 года рождения, с заявлением о краже. Девушка рассказала полицейским, что в то время, когда она находилась в парке аттракционов, расположенном по проспекту Ленина, неизвестное лицо похитило ее мобильный телефон «Айфон СЕ». Причиненный материальный ущерб составил 18 тысяч рублей.

Прибыв на место происшествия, полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в помещении развлекательного комплекса, а также опросили возможных свидетелей происшедшего.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №1 УМВД России по Мурманску подозреваемый был установлен и изобличен в содеянном. Им оказался ранее не судимый 16-летний житель города.

Злоумышленник был доставлен в отдел полиции. Он признался в совершении противоправного деяния. Воспользовавшись тем, что мобильный телефон был оставлен без должного присмотра, он похитил его, после чего скрылся. Похищенное имущество он успел продать.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.