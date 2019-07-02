Подрядчик выдерживает сроки ремонтных работ на улице Баумана

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Тамара Прямикова и глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев проверили ход работ по ремонту улицы Баумана. Ремонт носит комплексный характер, помимо замены дорожного полотна, также отремонтируют тротуар, бортовой камень, восстановят газоны, обновят разметку.

Стоит отметить, что последний раз капитальный ремонт дороги производился более десяти лет назад. Учитывая высокую интенсивность движения – это большой срок. На улице Баумана сосредоточено много социальных объектов: супермаркеты, рынок, поликлиника, библиотека. Именно поэтому качественный и своевременный выполненный ремонт – жизненно необходим для жителей.

– В настоящий момент подрядчик выдерживает сроки, все возникающие проблемные ситуации решаются в рабочем порядке, – отметил глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. – Я обратил внимание на нескошенную траву на некоторых участках. Задача решить вопрос поставлена перед Управлением дорожного хозяйства и администрацией Первомайского округа.

Ремонтом одной улицы городские власти не ограничивают работу в этом микрорайоне. К Баумана прилегает улица Бондарная, там завершается вторая очередь дорожных работ, которые стартовали три года назад. Тогда благоустройство затронуло начало улицы, теперь же она преобразится целиком. Дорожники уже установили бортовой камень и уложили щебеночное основание под будущие тротуары. Осталось заасфальтировать их и установить ограждение.

– Раньше никаких удобств для пешеходов на Бондарной не было, – рассказала глава муниципального образования город Мурманск Тамара Прямикова. – Тротуары, пешеходные переходы и фонари появятся по просьбе местных жителей.

Также, в объезде участвовали депутаты Совета депутатов города Мурманска. Финансирование дорожных ремонтов идет, в том числе, и из городского бюджета, поэтому депутаты тщательно следят за сроками и качеством выполняемых работ.

– Окончательное решение о том, как подрядчики справились со своей работой, мы примем когда ремонтная кампания завершится, – рассказала депутат Совета депутатов города Мурманска Наталия Телибаева. – Все работы являются гарантийными и в случае некачественного выполнения, подрядчик будет вынужден их переделать за свой счет.