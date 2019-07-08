Подрядчикам ООО «НОВАТЭК-Мурманск» нужны квалифицированные и высококвалифицированные специалисты

Строительные компании – подрядчики ООО «НОВАТЭК-Мурманск», участвующие в реализации проекта по созданию Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений и комплекса для изготовления оснований гравитационного типа и интеграции модулей верхних строений в Белокаменке Кольского района, направили в службу занятости населения Мурманской области более 7 тысяч вакансий.

Строительным организациям требуется широкий спектр квалифицированных и высококвалифицированных специалистов, имеющих опыт выполнения строительно-монтажных работ на объектах нефтяной и газовой промышленности. Кадровая служба ООО «Велесстрой» и «ВелесстройМонтаж» еженедельно в помещении центра занятости населения Мурманска (каб. 222 - с 15.00 – 16.00) проводит собеседования с кандидатами на работу.