Подсели на деньги: около 54% занятого населения страны являются заёмщиками

Совокупный уровень долговой нагрузки населения РФ по состоянию на 1 октября 2019 года вырос до 10,6%, что является максимальным показателем с лета 2012 года, при этом основной вклад в его рост внесли необеспеченные потребительские кредиты, говорится в материалах Банка России со ссылкой на предварительные данные.

Рост долговой нагрузки населения в значительной степени вызван необеспеченным потребительским кредитованием, поясняет регулятор в документе. Предыдущий максимум был зафиксирован в 2014 году - 10,4%. «Это самый высокий (уровень совокупной долговой нагрузки. – Ред.), но если говорить про необеспеченные кредиты, то максимально было 9,3%», - сказала глава департамента финстабильности ЦБ Елизавета Данилова на конференции «Кредитование 2020: Вызовы и новые возможности».

Коэффициент обслуживания долга по потребительским кредитам на отчётную дату составил 8,9% против 8,7% на 1 июля 2019 года. Вместе с тем, в презентации регулятора указывается, что качество необеспеченных кредитов, выданных в 2018 году, находится на историческом максимуме. Доля ссуд с просроченными платежами свыше 90 дней по состоянию на июль 2019 года составила 6,6%.

Как пишет РИАН, также, по данным ЦБ, в настоящее время около 54% занятого населения являются заёмщиками. А 10,6% занятого населения имеет задолженность по ипотеке (с учётом созаёмщиков). По состоянию на 1 сентября 2019 года 33 миллиона человек в России не имеют кредитов, а 39,5 миллиона человек имеют хотя бы один кредит. «Большинство заёмщиков имеют лишь один кредит - либо кредит наличными, либо ипотеку. Однако растет использование одними и теми же заемщиками сразу нескольких видов продуктов», - указывает ЦБ.