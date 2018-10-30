Подставит ли атомоход «Арктика» «подножку» «Лидеру»

Глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов Рахманов считает, что испытания «Арктики» поставят под вопрос создания атомного ледокола «Лидер». Об этом он сообщил в интервью «РБК».

Алексей Рахманов считает, что выбор ССК «Звезда» в качестве площадки для постройки крупнейшего ледокола в мире политическим решением, поскольку правительство России озабочено развитием дальневосточного региона.

Постройка такого судна, как «Лидер», на верфи, пока не обладающей для этого соответствующими технологиями и кадровыми ресурсами, неизбежно приведет к удорожанию ледокола.

При этом глава ОСК отмечает, что испытания первого атомного ледокола проекта ЛК-60 «Арктика», которые планируется начать в 2019 году, не только выявят достоинства и недостатки судна, но и поставят под вопрос о необходимости создания «Лидера».