Подведены итоги Чемпионата Мурманской области «Абилимпикс»

20 октября 2017 года завершился Чемпионат Мурманской области «Абилимпикс» 2017 – региональный этап Национального конкурса профессионального мастерства среди людей с инвалидностью. Организаторами регионального этапа выступили министерство образования и науки Мурманской области и региональный центр развития движения «Абилимпикс».

В каждой из 14 компетенций регионального чемпионата определены победители, которые в декабре 2017 года представят Мурманскую область на III Национальном чемпионате «Абилимпикс» в Москве.

Церемонию награждения предвосхитили мероприятия, организованные совместно с комитетом по труду и занятости населения Мурманской области, работодателями, образовательными и общественными организациями.

Общественные организации инвалидов и образовательные организации представили выставку творчества своих воспитанников и обучающихся. Преподаватели и мастера производственного обучения совместно с учащимися провели мастер-классы.

Комитетом по труду и занятости населения Мурманской области совместно с муниципальными центрами занятости была организована ресурсная площадка «Двигаясь навстречу» и ярмарка вакансий.

Имена победителей и призеров Чемпионата были оглашены на торжественной церемонии закрытия чемпионата, которая состоялась в Мурманском областном центре дополнительного образования «Лапландия». В церемонии награждения приняли участие заместитель губернатора Мурманской области Инна Олеговна Погребняк и министр образования и науки Мурманской области Наталия Николаевна Карпенко. Все победители и призеры чемпионата получили дипломы, медали и памятные подарки от социальных партнеров и спонсоров.

Официальными спонсорами регионального чемпионата стали: Мурманский хлебозавод ОАО «Хлебопек», кинопредприятие «Мурманск» и Кольская АЭС.

Победителями и призерами Чемпионата Мурманской области «Абилимпикс» 2017 стали:

Компетенция «Поварское дело»

1 место - Буюклиян Ангелина Андреевна, студентка ГАПОУ МО «Мурманский строительный колледж имени Н.Е. Момота»;

2 место - Черватюк София Ильинична, студентка ГАПОУ МО «Оленегорский горно-промышленный колледж»;

3 место - Власов Владимир Анатольевич, студент ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж».

Компетенция «Экономики и бухгалтерский учет»

1 место - Пташкограй Владислав Андреевич, студент ГАПОУ МО «Мурманский колледж экономики и информационных технологий»;

2 место - Земцовский Вячеслав Денисович, студент ГАПОУ МО «Мурманский колледж экономики и информационных технологий»;

3 место - Ткачук Юрий Александрович, студент ГАПОУ МО «Мурманский колледж экономики и информационных технологий».

Компетенция «Малярное дело»

1 место - Жигментович Игорь Дмитриевич, студент ГАПОУ МО «Мурманский строительный колледж имени Н.Е. Момота»;

2 место - Камулова Анастасия Максимовна, студентка ГАПОУ МО «Мурманский строительный колледж имени Н.Е. Момота»;

3 место - Маслов Андрей Олегович, студент ГАПОУ МО «Апатитский политехнический колледж имени Голованова Георгия Александровича».

Компетенция «Выпечка хлебобулочных изделий»

1 место - Свистунова Анастасия Руслановна, студентка ГАПОУ МО «Мурманский строительный колледж имени Н.Е. Момота»;

2 место - Угинтас Илья Броневич, ООО «Маделина», и Сурядова Ольга Дмитриевна, студентка ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж».



Компетенция «Разработка программного обеспечения»

1 место - Кошкаров Илья Вячеславович, филиал ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет» в Кировске;

2 место - Бушмелев Владимир Валерьевич, студент ГАПОУ МО «Мурманский колледж экономики и информационных технологий»;

3 место - Шнейдер Владислав Дмитриевич, филиал ПАО МРСК Северо-Запада «Колэнерго».

Компетенция «Администрирование баз данных»

1 место - Авдеенко Евгений Юрьевич, студент ГАПОУ МО «Мурманский колледж экономики и информационных технологий»;

2 место - Антоневич Александр Александрович, студент ГАПОУ МО «Мурманский колледж экономики и информационных технологий», и Шаплыгин Никита Сергеевич, студент ГАПОУ МО «Мурманский колледж экономики и информационных технологий».



Компетенция «Массажист»

1 место - Ситник Алексей Николаевич, ИП Ситник А.Н.;

2 место - Чуркин Александр Михайлович, ГОБУЗ «Оленегорская центральная городская больница» (городская поликлиника г. Оленегорска);

3 место - Караваев Роман Никитич, ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2».

Компетенция «Медицинский и социальный уход»

1 место - Болтнева Татьяна Павловна, студентка ГАПОУ МО «Мурманский медицинский колледж»;

2 место - Реутова Надежда Сергеевна, студентка ГАПОУ МО «Мурманский медицинский колледж»;

3 место - Гайло Александр Петрович, ГОБУЗ «Мурманская городская детская консультативно-диагностическая поликлиника».

Компетенция «Слесарное дело»

1 место - Щукин Олег Васильевич, студент ГАПОУ МО «Мурманский строительный колледж имени Н.Е. Момота»;

2 место - Власов Александр Викторович, студент ГАПОУ МО «Полярнозоринский энергетический колледж»;

3 место - Кайран Александр Владимирович, студент ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж».

Компетенция «Исполнительское мастерство»

1 место - Гаспарян Валерия Романовна, студентка ГОБПОУ «Мурманский колледж искусств»;

2 место - Миронов Даниил Андреевич, студент ГОБПОУ «Мурманский колледж искусств».

Компетенция «Резьба по дереву» (школьники)

1 место - Давыдов Никита Александрович, обучающийся МБОУ «Кольская СОШ № 2»;

2 место - Михайлов Василий Михайлович, обучающийся ГОБОУ «Минькинская коррекционная школа-интернат»;

3 место - Морозов Артем Андреевич, обучающийся ГОБОУ «Североморская школа полного дня».

Компетенция «Бисероплетение» (школьники)

1 место - Рык Алёна Викторовна, обучающаяся ГОБОУ «Минькинская коррекционная школа-интернат»;

2 место - Хмеленцова Кристина Евгеньевна, обучающаяся ГОБОУ «Кандалакшская КШИ»;

3 место - Соловьева Дарья Валерьевна, обучающаяся МБОУ «Кольская СОШ № 2».

Компетенция «Флористика» (школьники)

1 место - Мухорова Татьяна Алексеевна, обучающаяся ГОБОУ «Мурманская КШИ №1»;

2 место - Сидорова Мария Александровна, обучающаяся МБОУ г. Мурманска ООШ № 58;

3 место - Кулешова Ангелина Михайловна, обучающаяся ДДТ им. С. Ковалева.

Компетенция «Театральное искусство» (школьники)

1 место - Творческая группа в составе: Шибеко Русланы Николаевны, Журило Полины Александровны, Прилепиной Анастасии Андреевны, Кузьминой Полины Дмитриевны, обучающихся ГОБОУ «Мурманская коррекционная школа-интернат № 3»;

2 место - Горбачёв Борис Вадимович, обучающийся ГОБОУ «Мурманская коррекционная школа-интернат № 3»;

3 место - Шмыга Артём Сергеевич, обучающийся МБОУСОШ № 9 г. Североморска.

Поздравляем всех участников Чемпионата Мурманской области «Абилимпикс», всех победителей и призеров и желаем команде Мурманской области успешного выступления и победы на Национальном Чемпионате «Абилимпикс» в Москве!