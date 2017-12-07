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Мурманская область. Арктика07.12.17 08:49

Подведены итоги двух областных конкурсов: «Драйвер библиографических идей» и «С книгой по жизни»

В Мурманской областной научной библиотеке состоялось заседание Совета директоров государственных и муниципальных библиотек области. На круглом столе «Деятельность библиотек Российской Федерации в рамках реализации Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года» руководители государственных и муниципальных библиотек области обсудили основные задачи, направления деятельности, реализацию совместных проектов библиотек Мурманской области в 2018 году.

Особое внимание было уделено вопросам организации деятельности библиотек по антитеррористической защищенности и профилактике экстремизма. По этому вопросу собравшихся проконсультировал оперуполномоченный Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Мурманской области Николай Чумаков. Об инновационных методах конструирования библиотечных помещений, создании комфортной среды и новых дизайнерских решениях для библиотек рассказал руководитель отдела проектных продаж компании «ВитаРус» Александр Потапкин (г.Рязань).

На совещании также были подведены итоги двух областных конкурсов: «Драйвер библиографических идей» и «С книгой по жизни». Победителей наградил председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов.

По итогам конкурса «Драйвер библиографических идей» в номинации «WEB-деятельность библиографа» 2 место присуждено Централизованной библиотечной системе ЗАТО Александровск за проект «Краеведческий альманах «Живая Арктика», а 3 место - Мончегорской централизованной библиотечной системе за проект «Краеведческий портал Мончегорска».

Специальными дипломами отмечена Центральная городская библиотека им. Леонида Крейна Североморской централизованной библиотечной системы за проект «Литературные параллели» и Централизованная библиотечная система г.Оленегорска за интернет-проект «Война в судьбах оленегорцев».

В номинации «Печатные формы библиографии» 2 место заняла Централизованная библиотечная система г. Апатиты за проект «Будь в теме»: издательский проект», 3 место - Кандалакшская централизованная библиотечная система за проект «Легенды и предания о Кандалакше»: информационный дайджест». Специальным дипломом отмечены проекты «Буклет «Белокаменка – точка притяжения» и «Информационно - библиографический дайджест «Город, который дорог!» Централизованной библиотечной системы ЗАТО Александровск.

В номинации «Формирование информационной культуры пользователей» 2 место присуждено Межпоселенческой библиотеке Кольского района за «Рупор-проект «ЧИСОРЕ» «Читаем – сочиняем – рекомендуем», 3 место - Центральной детской библиотеке пгт. Никель за проект «Лаборатории поиска информации «Читать и говорить по-русски». Специальным дипломом отмечен проект «Через игру к библиографии»: тематическая информационно-библиографическая игра как средство формирования информационной культуры подростков» Кандалакшской централизованной библиотечной системы.

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