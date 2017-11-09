Подведены итоги I-III этапов мониторинга открытости бюджетных данных муниципальных образований Мурманской области

Министерством финансов Мурманской области проведён III этап мониторинга открытости бюджетных данных муниципальных образований. В ходе III этапа оценивались показатели, отражающие открытость данных в части исполнения местных бюджетов в текущем финансовом году, осуществления финансового контроля, а также в отношении инфраструктуры для обеспечения открытости бюджетных данных.

Проведена оценка: публикации на сайте муниципального образования в сети Интернет актуальной и достоверной информации о внесении изменений в решение о бюджете муниципального образования Мурманской области; публикации промежуточной отчетности об исполнении бюджета муниципального образования Мурманской области и аналитических данных; публикации сведений в рамках осуществления финансового контроля; состояния инфраструктуры для обеспеченности бюджетных данных для граждан, а также общественного участия (III квартал текущего финансового года).

Лидерами по III этапу мониторинга открытости бюджетных данных стали: г.Мурманск – 1 место; ЗАТО Александровск – 2 место; Кольский район, г Апатиты с подведомственной территорией, а также г.Оленегорск с подведомственной территорией разделили 3-5 места в рейтинге.

По итогам трёх этапов лидируют: г.Мурманск – 125 баллов, ЗАТО Александровск – 123 балла, Кольский район - 116 баллов.