Подведены итоги III Межрегионального конкурса профессионального мастерства «Мастер года – 2017»

В Мурманском областном центре дополнительного образования «Лапландия» были подведены итоги межрегионального конкурса профессионального мастерства «Мастер года – 2017», организованного Министерством образования и науки Мурманской области.

Конкурс, ставший уже традиционным, объединил мастеров производственного обучения из профессиональных образовательных организаций г. Санкт-Петербурга, Республики Карелия, Ненецкого автономного округа и Мурманской области.

Соревнования мастеров прошли на площадках профессиональных образовательных организаций в городах Мурманске, Коле, Апатиты и Кандалакше. В состав жюри вошли победители и лауреаты межрегионального конкурса «Мастер года» предыдущих лет.

Конкурсанты представили свои профессиональные достижения, продемонстрировали педагогическое мастерство на открытом занятии производственного обучения.

В этом году участникам конкурса впервые было предложено выполнить задания по образцу заданий чемпионатов профессионального мастерства международного движения «WorldSkills». Организация этого соревновательного тура стала возможной благодаря созданным на базе колледжей Мурманской области специализированным центрам компетенций, оснащенным в полном соответствии с международными стандартами. По признанию участников конкурса, даже уверенным в себе профессионалам было нелегко справиться с волнением и показать все свое мастерство.

По итогам трех туров были выбраны лауреаты конкурса по номинациям, которые встретились в финальном туре и боролись за звание абсолютного победителя.

Лауреатами межрегионального конкурса профессионального мастерства «Мастер года – 2017» стали:

- в номинации «Мастер отделочных строительных работ» - Грязева Светлана Анатольевна, мастер производственного обучения Мурманского строительного колледжа имени Н.Е. Момота (Мурманская область),

- в номинации «Повар, кондитер» - Ситовская Марина Владимировна, мастер производственного обучения Колледжа пищевых технологий (г. Санкт-Петербург),

- в номинации «Автомеханик» - Бордзиловский Олег Игоревич, мастер производственного обучения Мончегорского политехнического колледжа (Мурманская область),

- в номинации «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)» - Кладовщиков Сергей Викторович, мастер производственного обучения Российского колледжа традиционной культуры (г. Санкт-Петербург),

- в номинации «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» - Макаревич Елена Александровна, мастер производственного обучения Кандалакшского индустриального колледжа (Мурманская область).

Кубок абсолютного победителя межрегионального конкурса профессионального мастерства «Мастер года – 2017» и звание «Мастер года – 2017» завоевал Бордзиловский Олег Игоревич, мастер производственного обучения Мончегорского политехнического колледжа.

Все участники конкурса получили памятные подарки, победитель и лауреаты награждены дипломами, кубками и ценными призами.

Министр образования и науки Мурманской области Наталия Николаевна Карпенко, поздравляя лауреатов и абсолютного победителя конкурса, отметила, что за последние годы в региональной системе среднего профессионального образования произошли существенные качественные преобразования, значительно вырос уровень материально-технического обеспечения, квалификации кадрового состава. Отрадно видеть, что современные мастера производственного обучения - люди по-настоящему творческие, энергичные и бесконечно преданные своему делу. Именно такие специалисты способны подготовить новое поколение молодых профессионалов, настоящих мастеров своего дела, так необходимых для современной экономики.

В 2018 году Министерство образования и науки Мурманской области продолжит традицию проведения межрегиональных конкурсов профессионального мастерства для мастеров производственного обучения Северо-Западного федерального округа.