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Мурманская область. Арктика24.04.18 12:09

Подведены итоги IV регионального конкурса исполнителей на духовых и ударных инструментах «Унисон»

IV региональный конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах «Унисон» проводится в целях сохранения традиций музыкально-педагогической и исполнительской школ на духовых и ударных инструментах, выявления и реализации творческой индивидуальности одаренных и профессионально перспективных учащихся и студентов.

Учредителем Конкурса является Комитет по культуре и искусству Мурманской области, организатор - Мурманский колледж искусств. 

В Конкурсе приняли участие 51 солист (обучающиеся по классу флейты, саксофона, кларнета, валторны, трубы, тромбона, баритона, маримбы, малого барабана) и 8 однородных и смешанных по составу инструментов ансамблей из 12 детских школ искусств Мурманска, Североморска, Апатитов, Кандалакши, Полярных Зорь, Никеля, Сафонова.

Обладателем Гран-при стал Максим Григоревский (саксофон-альт, ДШИ г. Апатиты). Лауреатами I степени стали Феодора Воронцова (флейта), Вячеслав Ишханян (блок-флейта), Арина Вознесенская (саксофон), Дмитрий Цветков (саксофон), Клим Жук (валторна) из ДМШ им. Э.С. Пастернак г. Североморск, Ольга Яскулд (блок-флейта, ДШИ № 1 г. Мурманска), Дарья Назарова (флейта, ДМШ № 5 г. Мурманска), Матвей Бутовский (саксофон-альт), Никита Голотенко (саксофон-альт), Андрей Палатников (саксофон-альт), Кирилл Сероштан (тромбон, ДШИ г. Апатиты), Александр Трондин (труба, ДШИ п. Сафоново), Анастасия Карякина (кларнет, Мурманский колледж искусств), Терехова Мария (труба, Мурманский колледж искусств), а также ансамбль флейт из ДМШ № 6 г. Мурманска, ансамбль саксофонов из ДШИ г. Апатиты и ансамбль ударных инструментов студентов Мурманского колледжа искусств.

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