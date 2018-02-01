В ЗАТО Александровск готовятся к выборам Президента РФКогда и насколько подешевеет рыба в регионе?
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика01.02.18 09:51

Подведены итоги IV регионального конкурса учащихся детских школ искусств по сольфеджио «Музыкальный эрудит»

В Мурманском колледже искусств состоялся IV региональный конкурс учащихся детских школ искусств по сольфеджио «Музыкальный эрудит». Учредителем конкурса является Комитет по культуре и искусству Мурманской области.

Мероприятие проводится один раз в три года и является единственным конкурсом регионального уровня для обучающихся по предпрофессиональным программам в области музыкального искусства по теоретическим дисциплинам.

Тема конкурса – «Развитие гармонического слуха в творческих заданиях». Требования конкурса «Музыкальный эрудит» определены программой по сольфеджио. Задания конкурса состояли из письменного и устного туров: записи музыкального диктанта, гармонизации мелодии, исполнения мелодии с собственным аккомпанементом, ответов на теоретические вопросы по курсу сольфеджио.

В региональном конкурсе приняли участие 18 учащихся, победивших на первом этапе, проводимом на муниципальном уровне. Участники в возрасте от 14 до 17 лет приехали из Североморска, Колы, Полярного, поселков Видяево, Мурмаши, Молочный.

Большинство участников конкурса показали высокий уровень теоретических знаний по предмету сольфеджио, умений и навыков чтения с листа музыкального материала, слухового анализа элементов музыкальной речи, подбора различных видов аккомпанемента к мелодии.

Победителями конкурса стали: лауреат I степени Никитина Елена, учащаяся детской школы искусств № 1 города Мурманска (преподаватель Кондратьева О.Н.); лауреаты II и III степени - учащиеся детских школ искусств (по видам искусств) из Североморска, Колы и п. Мурмаши.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаШельфовая эпопея: медленно, но верно
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееЗабастовка избирателей, или Что приснится Навальному завтра?
-Слово не воробей...Закон может помочь выздоровлению пациента
-Нам интересно Ваше мнение
31.01.18: Задолженность россиян перед банками превысила отметку в 12 трлн рублей, сообщает Объединенное кредитное бюро, которое располагает данными о кредитах 82 млн россиян. А какую сумму задолжали банкам Вы?Проголосовало: 110 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Ирина
31.01.18 11:18
Здравствуйте! Я проживаю в Самаре "Южный город" с декабря 2017 года хочу пожаловаться на УК ЮГ-Сервис в подъезде моего дома сломался доводчик на входной двери в начале января этого года, 17.01.18г.
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
Игорь
31.01.18 09:10
Правильно, на открытые катки приглашаем детей кататься, а в ледовом дворце будем торговать и песни петь. Большего идиотизма от городских и областных властей придумать сложно!
Комментарий к новости:Ледяные катки под окнами домов
Sergey Kysil
30.01.18 12:55
Марина Васильевна заигралась во Всемирной паутине. Как это такой опытный участники социальных сетей не знает, что на сайте городской администрации есть Интернет-приёмная и она работает!
Комментарий к новости:Губернатор Марина Ковтун и глава администрации Мурманска Андрей Сысоев «сверили часы»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627281234
-Скоро в эфире15:50«Международные новости». Информационная программа16:05«Среда обитания». Документальный цикл (12+)17:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиРоссиянам приходится жить в кредит-PRO ВалютуКурс доллара вырос почти на 8 копеек, евро теряет 14 копеек-PRO ЭнергетикуНа Борисоглебской ГЭС ПАО «ТГК-1» завершился капитальный ремонт гидроагрегата-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 1 февраля-PRO Нефть и газШельфовая эпопея: медленно, но верно-PRO ЗаконыНовые Правила регистрации судов – новые проблемы
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика