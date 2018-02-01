Подведены итоги IV регионального конкурса учащихся детских школ искусств по сольфеджио «Музыкальный эрудит»

В Мурманском колледже искусств состоялся IV региональный конкурс учащихся детских школ искусств по сольфеджио «Музыкальный эрудит». Учредителем конкурса является Комитет по культуре и искусству Мурманской области.

Мероприятие проводится один раз в три года и является единственным конкурсом регионального уровня для обучающихся по предпрофессиональным программам в области музыкального искусства по теоретическим дисциплинам.

Тема конкурса – «Развитие гармонического слуха в творческих заданиях». Требования конкурса «Музыкальный эрудит» определены программой по сольфеджио. Задания конкурса состояли из письменного и устного туров: записи музыкального диктанта, гармонизации мелодии, исполнения мелодии с собственным аккомпанементом, ответов на теоретические вопросы по курсу сольфеджио.

В региональном конкурсе приняли участие 18 учащихся, победивших на первом этапе, проводимом на муниципальном уровне. Участники в возрасте от 14 до 17 лет приехали из Североморска, Колы, Полярного, поселков Видяево, Мурмаши, Молочный.

Большинство участников конкурса показали высокий уровень теоретических знаний по предмету сольфеджио, умений и навыков чтения с листа музыкального материала, слухового анализа элементов музыкальной речи, подбора различных видов аккомпанемента к мелодии.

Победителями конкурса стали: лауреат I степени Никитина Елена, учащаяся детской школы искусств № 1 города Мурманска (преподаватель Кондратьева О.Н.); лауреаты II и III степени - учащиеся детских школ искусств (по видам искусств) из Североморска, Колы и п. Мурмаши.