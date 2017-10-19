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Мурманская область. Арктика19.10.17 09:07

Подведены итоги конкурса фотографий «Особо охраняемые природные территории Мурманской области»

10 октября 2017 года в министерстве природных ресурсов и экологии Мурманской области состоялось заседание комиссии, которая рассмотрела работы, поступившие на конкурс фотографий «Особо охраняемые природные территории Мурманской области», и подвела итоги конкурса. Участие в конкурсе, который проходил в период с 23.01.2017 по 02.10.2017, могли принять все желающие – авторы фотографий. Всего к участию в конкурсе допущено более 50 работ, наглядно демонстрирующих красоту заповедных мест, труднодоступные уголки северной природы.

По итогам сводной оценки работ, представленных на конкурс фотографий «Особо охраняемые природные территории Мурманской области», комиссией принято решение:

В номинации «Ландшафты заповедных территорий» присудить:

1 место Г.С. Ильину, наименование работы «Древняя страна»;
2 место А.Б. Глухову, наименование работы «Водопад на Среднем»;
3 место В.С. Динаеву, наименование работы «Горное безмолвие»;
             И.А. Исаевой, наименование работы «Другой мир».


В номинации «Животные на особо охраняемых природных территориях» присудить:
1 место Г.С. Ильину, наименование работы «Горностай»;
2 место И.А. Дудаль-Вологодской, наименование работы «Полет»;
3 место С.Н. Петровой, наименование работы «Любопытство».

В номинации «Растительный мир заповедных территорий» присудить:
1 место А.Б. Глухову, наименование работы «Цветы на камнях»;
2 место А.В. Сапожниковой, наименование работы «Северный колокольчик»;
3 место В.С. Динаеву, наименование работы «Цветение вороники».

В номинации «Времена года» присудить:
1 место Г.С. Ильину, наименование работы «Закат в конце лета»;
2 место А.В. Сапожниковой, наименование работы «В гостях у Куйвы»;
3 место В.С. Динаеву, наименование работы «Июльский вечер на Сейдозере».

Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится 30 октября 2017 года в 12.00 в министерстве природных ресурсов и экологии Мурманской области (г. Мурманск, пр. Кольский, д. 1, 3 этаж, конференц-зал).

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