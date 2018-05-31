Подведены итоги конкурса «Мастер года Мурманской области - 2018»

Конкурс профессионального мастерства педагогических работников профессиональных образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, стал традиционным для Мурманской области и в 2018 году проводился в восьмой раз. Впервые конкурс «Мастер года» прошел в мае 2010 года. Учредителем и организатором конкурса является Министерство образования и науки Мурманской области, научно-методическое сопровождение осуществляет ГАУДПО МО «Институт развития образования».

Цель конкурса: создание условий для творческого роста мастеров производственного обучения и преподавателей профессиональных образовательных организаций; выявление и распространение наиболее эффективных практик обучения и воспитания молодых рабочих и студентов.

Конкурс «Мастер года Мурманской области - 2018» проводился в заочной форме по девяти номинациям. В этом году к традиционным для региона шести конкурсным номинациям: «Автомеханик»; «Парикмахер»; «Повар, кондитер»; «Мастер отделочных строительных работ»; «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)»; «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)», добавились три новые: «Сестринское дело»; «Преподавание в начальных классах»; «Дошкольное образование».

Конкурсные задания были сформированы с учётом специфики профессиональной деятельности педагогов системы среднего профессионального образования. Участники представили на суд компетентного жюри «визитную карточку», обобщающую профессиональный опыт, методическое портфолио и видеозапись учебного занятия.

Всего в региональном конкурсе приняли участие 8 мастеров производственного обучения и 14 преподавателей дисциплин профессионального цикла из девяти профессиональных образовательных организаций Мурманской области: Мурманского индустриального колледжа, Кольского транспортного колледжа, Полярнозоринского энергетического колледжа, Мурманского колледжа экономики и информационных технологий, Мурманского строительного колледжа им. Н.Е. Момота, Кандалакшского индустриального колледжа, Мурманского технологического колледжа сервиса, Апатитского политехнического колледжа имени Голованова Григория Александровича, Мончегорского политехнического колледжа, Кольского медицинского колледжа, Мурманского педагогического колледжа. Среди участников были как опытные педагоги, так и молодые специалисты, только начинающие свою преподавательскую карьеру.

30 мая на базе Мурманского колледжа экономики и информационных технологий состоялся круглый стол, на котором были подведены итоги конкурса «Мастер года Мурманской области - 2018».

Лауреатами регионального конкурса стали:

- в номинации «Автомеханик»: Беляев Валерий Витальевич, преподаватель Мурманского индустриального колледжа,

- в номинации «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»: Волощук Галина Владимировна, мастер производственного обучения Апатитского политехнического колледжа имени Голованова Григория Александровича,

- в номинации «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)»: Крапивин Дмитрий Константинович, мастер производственного обучения Мурманского индустриального колледжа,

- в номинации «Мастер отделочных строительных работ»: Чамина Анна Евгеньевна, преподаватель Мурманского строительного колледжа им. Н.Е. Момота»,

- в номинации «Повар, кондитер»: Кокошкина Наталья Ивановна, преподаватель Мурманского колледжа экономики и информационных технологий, и Прокопьева Любовь Михайловна, мастер производственного обучения Мурманского индустриального колледжа,

- в номинации «Сестринское дело»: Кондратьева Татьяна Юрьевна, преподаватель Кольского медицинского колледжа,

- в номинации «Преподавание в начальных классах»: Новожилова Ирина Владимировна, преподаватель Мурманского педагогического колледжа,

- в номинации «Дошкольное образование»: Ищенко Наталья Владимировна, преподаватель Мурманского педагогического колледжа.

Победителем регионального конкурса «Мастер года Мурманской области - 2018» стала преподаватель Мурманского педагогического колледжа Новожилова Ирина Владимировна.

Все лауреаты и победитель были награждены дипломами Министерства образования и науки Мурманской области и ценными призами, а также памятными подарками от социального партнера конкурса – издательства «Академия».

Специальным призом оргкомитета и жюри конкурса был отмечен преподаватель Мурманского индустриального колледжа Чибисов Олег Николаевич, показавший лучшие результаты среди начинающих преподавателей.

Победитель и лауреаты конкурса представят Мурманскую область на IV межрегиональном конкурсе профессионального мастерства «Мастер года – 2018», который состоится в октябре 2018 года.