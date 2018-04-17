16 апреля министерством социального развития Мурманской области подведены итоги конкурса среди социально ориентированных некоммерческих организаций региона на право получения в 2018 году субсидий из областного бюджета на реализацию социально значимых программ (проектов) в сферах социального обслуживания и социальной защиты граждан с соответствии с постановлением правительства Мурманской области от 20.03.2017 № 141-ПП.

Поступило 9 заявок. Для их оценки была создана конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители министерства социального развития Мурманской области, министерство по внутренней политики и массовым коммуникациям Мурманской области, средств массовой информации, общественных организаций.

В список победителей конкурса вошли 9 социально ориентированных некоммерческих организаций; общая сумма финансовой поддержки составила 923,4 тыс. рублей.

Субсидии (от 54,0 до 150,0 тыс. руб.) будут направлены на реализацию проектов, связанных с профилактикой социального сиротства, повышением качества жизни людей пожилого возраста, социальной адаптацией инвалидов и их семей, а также на оказание консультативной поддержки СО НКО.

С результатами проведения конкурса можно ознакомиться на сайте Министерства социального развития Мурманской области в разделе «Направления деятельности / социально ориентированные некоммерческие организации / региональные документы».