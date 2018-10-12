Подведены итоги муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель здоровья-2018»
Конкурс проводился в целях актуализации проблемы формирования культуры здоровья в системе образования, выявления инновационных подходов, здоровьесберегающих образовательных технологий.
В мероприятии приняли участие 4 педагога из МОУ Верхнетуломской СОШ, МОУ Мурмашинской СОШ №1, МБОУ Кольской СОШ №2 и ДЮСШ Кольского района. Конкурсанты представили свое профессиональное мастерство в следующих конкурсных испытаниях: «Творческая презентация педагогического опыта «Я – учитель здоровья», «Фрагмент урока или внеклассного занятия», «Самоанализ урока или занятия», «Конспект урока или занятия».
Жюри конкурса определило победителя и призеров конкурса:
1 место - Утемова Ольга Владимировна, учитель профессионально-трудового обучения МБОУ Кольской СОШ №2;
2 место - Семанюк Оксана Петровна, учитель начальных классов МОУ Мурмашинской СОШ №1;
3 место - Котляр Тамара Валентиновна, учитель физики МОУ Верхнетуломской СОШ.
Победитель и призеры Конкурса награждены дипломами Управления образования администрации Кольского района.
Загарёва Елена Сергеевна, тренер-преподаватель ДЮСШ Кольского района, поощрена дипломом участника.
Сейчас в г. Мурманске проходит региональный этап конкурса «Учитель здоровья Мурманской области-2018», где Кольский район представляет Семанюк Оксана Петровна, учитель начальных классов МОУ Мурмашинской СОШ №1.