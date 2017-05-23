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Мурманская область. Арктика23.05.17 12:53

Подведены итоги областного фестиваля клубов авторской песни «Возьми гитару»

В минувшие выходные в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова и на турбазе «Арктика» прошел областной фестиваль клубов авторской песни «Возьми гитару», посвященный Году экологии в России. В фестивале приняли участие исполнители из городов Мурманской области, Москвы, Санкт-Петербурга и Республики Карелия - всего 65 участников.

В рамках мероприятия состоялись мастер-классы и творческие мастерские, турнир по волейболу среди сборной команды клуба авторской песни «Пять углов» и сборной бардов Мурманской области, концерт участников фестиваля и гала-концерт.

По результатам работы членов жюри призовые места распределились следующим образом.

В «Экологической номинации» диплом I степени был вручен Татьяне Колосовой (г.Мурманск) за произведение «За деревьями…», диплом II степени - Гарри и Нелли Хачатурян (г.Мурманск) за песню «Кольская красота», диплом III степени – Ирине Татинцевой (г.Гаджиево) за композицию «С заботой о потомках».

По результатам работы творческой мастерской «Найти свое лицо» специальный диплом «За связь поколений» был присужден Светлане, Александру и Артему Каминским (г.Мончегорск) за песню «Я скоро еду к холодам», специальный диплом «За разработку темы поколений реинкарнации в поэзии» - Александру Жарову (г.Мурманск) за стихотворение «О прошлой жизни», специальный диплом «За яркую индивидуальность» - Елене Фоминой (г.Мурманск) за авторское произведение «Соловки», специальный диплом «За всюду проникновенность и вездесущность» - Евгению Шишкину (г.Мурманск) за песню «Годы идут».

Специальный диплом «Пара генераторов пятиугольного мировоззрения» получили Светлана и Владимир Полянцевы (г. Мурманск) за песню «Снег», «За сберегательность душевной атмосферы и уют» - Ольга Кожевникова (г. Мурманск) за произведение «Посвящение А. Суханову», «За умение дружить и верность своему делу» - Сергей Совпель (г.Североморск) за авторскую песню «Друзьям». Обладателем диплома  «Сусанину наших душ» стал Сергей Засуха (г.Мурманск) за авторское произведение «Заплутала душа», а «За лебединую верность песне» - Николай Вернусь и Ирина Окорочкова (г.Мурманск) за произведение «Лебедь и ворон». В специальной номинации «Музыка нас связала» диплом был присужден Олегу Бранько и Елене Тихомировой (г.Мурманск) за песню «Фиалковый букет».

По результатам мастерских для поющих поэтов и пишущих композиторов специального диплома «За заслуги и музыкальность» удостоили Александра Базанова и Светлану Танцереву (г.Мурманск) за песни «Дорожная» и «Реченька», «За верность традициям авторской песни» - авторский ансамбль «Марго» (г.Мурманск) за произведение «Причал», «За яркую подачу своих песен» - Филиппа Мельникова (г.Мурманск) за авторскую композицию «Свет луны», «За артистизм и музыкальность» - клуб авторской песни «Бухта надежд» (г.Североморск) за песню «Антикавказская», «За мужественность в лирических стихотворениях» - Александра Судакова (г.Мончегорск) за авторские стихи, «За особую манеру исполнения» - Ольгу Закирову (г.Заозерск) за произведение «Пастушка Адель», «За разработку тем городского романса в авторской песне» - Аркадия Вишнева (г.Полярный) за романс «А Вы опять молчите», а «За выразительность исполнения» - Эдуарда Горлова (г.Мурманск) за песню «В небе колышется дождь…».

Специальным дипломом от татарской диаспоры Северо-Запада России наградили Олега Исаенко (г.Костомукша, Республика Карелия) за произведение «Татары».

Все исполнители были награждены памятными сувенирами, изготовленными клубом авторской песни «Пять углов».

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