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Мурманская область. Арктика09.10.17 17:24

Подведены итоги областного конкурса детского творчества «С любовью к «Кировке»

В минувшие выходные в Мурманской областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоялся ежегодный концерт «А у нас во Дворце», на котором традиционно представляют свое творчество лучшие коллективы «Кировки». Зрители увидели яркие и запоминающиеся выступления юных участников ансамблей танца «Радость» и «Сполохи», фольклорных ансамблей «Потешенки» и «Тетёра», цирка «Комплимент» и драматического театра «Комедиограф», ансамблей бального танца «Ониона» и «Ювента», ансамбля эстрадного танца «Форсаж» и кружка иллюзионного искусства, ансамбля народной песни «Горенка» и ансамбля русских народных инструментов «Русские потешки».

Во время концерта состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса детского творчества «С любовью к «Кировке», который проходил в преддверии 85-летнего юбилея областного Дворца. 

В номинации «Изобразительное творчество» в младшей возрастной категории дипломами лауреата наградили мурманских дошкольников: Нику Аксенову из ДОУ № 18, Софию Ристлакки из ДОУ № 89, воспитанников ДОУ № 45 Алену Забелину, Галину Степанову, Романа Евтушенко и Олега Никитина.

В средней возрастной категории дипломов лауреата были удостоены Дарья Нохрина и Ксения Чернявская из мурманского Первомайского Дома детского творчества, а также Александра Мартынова, учащаяся мурманской гимназии № 1. В старшей возрастной категории диплом лауреата был вручен Анастасии Тритенко, участнице ансамбля танца «Радость» Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

В номинации «Литературное творчество» в средней возрастной категории обладателями дипломов лауреата стали мурманские дошкольники Полина Ковальчук, Арсений Дмитриев, Алина Медведева, Сергей Вавилов, Анна Романова, Демьян Богомолов, Александр Жуков, Алиса Медведева, Ульяна Захарчук и Александр Хозяинов (ДОУ № 87) и учащаяся мурманской гимназии № 7 Алиса Хаверева. В номинации «Видеопоздравление» в младшей возрастной категории дипломы лауреата были вручены воспитанникам ДОУ № 115 города Мурманска Даниилу Белевцеву, Анне Верезнюк, Алине Злотниковой, Александру Князькову, Юлии Перьковой, Алисе Подстегиной, Веронике Пузырь и Ангелине Савельевой.

Специальным дипломом «За воплощение художественных идей и активное привлечение детей к участию в творческой жизни областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова» награждена заведующая ДОУ № 4 Мурманска Ирина Алексахина.

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