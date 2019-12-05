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Мурманская область. Арктика05.12.19 07:00

Подведены итоги областного конкурса фотографий «Охотники за впечатлениями», проведенного при поддержке ММТП

Подведены итоги конкурса фотографий «Охотники за впечатлениями». Сегодня победители получили награды из рук главного редактора газеты «Мурманский вестник» Оксаны Глубокой и помощника генерального директора АО «Мурманский морской торговый порт» Светланы Рудаковой.

Напомним, фотоконкурс «Охотники за впечатлениями» проходил в период с 18 июля по 15 ноября 2019 года. Его цель – поддержка творческой активности жителей региона, продвижение таких ценностей, как патриотизм и бережное отношение к окружающей среде. Организатором конкурса выступила редакция газеты «Мурманский вестник», генеральным партнером стало АО «Мурманский морской торговый порт».

«Мурманский морской торговый порт с готовностью поддержал этот проект. Вы знаете, что на протяжении двух последних лет при содействии нашего акционерного общества и компании СУЭК в Мурманской области проходили выставки фотографий «Первозданная Россия». За два года их посмотрели свыше 80 тысяч северян и гостей нашего края. Поэтому поддержка «Охотников за впечатлениями» стала логическим продолжением начатой работы. Мы видим, что благодаря конкурсу удалось придать дополнительный импульс стремлению запечатлеть красоту края, в котором мы живём», - отметила С. Рудакова.

На конкурс было представлено 241 фотография от 64 участников. Решением жюри, в номинации «Многоликий север» лучшей была признана работа Виталия Истомина «Млечный путь Хибин». В номинации «Снято на смартфон» победу одержала «Встреча солнца после долгой полярной ночи» Владимира Петкевича, а в категории «Макромир» - «Маленький покоритель» Николая Шевелева. Также было решено вручить поощрительные награды: в номинации «Многоликий север» - Руслану Кононенко за фотоработу «Сны о Солнце»; в номинации «Снято на смартфон» - Екатерине Пироговой с её лирической зарисовкой «Романтика города-порта», а в номинации «Макромир» - Виталию Новикову, запечатлевшему «Осеннее настроение».

Как отметила Светлана Рудакова, представленные работы были настолько яркими, что генеральным директором АО «Мурманский морской торговый порт» Алексеем Рыковановым принято решение поддержать такой же конкурс в следующем году.

«Для нас это тем более важно, поскольку следующий год – юбилейный для Мурманского морского торгового порта, который будет отмечать 105-летие. Именно порт дал важный импульс для развития Мурманска и Мурманской области, поэтому мы хотим разделить наш праздник со всеми северянами, в том числе теми, кто увлекается фотографией и готов признаваться с ее помощью в любви к родному краю», - сказала Светлана Рудакова.

 

 

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